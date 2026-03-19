Отопление в Нижнем Новгороде в ближайшее время не планируют отключать

Отопительный сезон завершают при достижении среднесуточной температуры воздуха выше +8 градусов в течение пяти дней.

Источник: Нижегородская правда

Отопление в Нижнем Новгороде в ближайшее время не планируют отключать. По состоянию на 19 марта, нормативный температурный фон еще не достигнут, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города.

Дату завершения отопительного сезона устанавливает мэрия. Отопительный сезон завершают при достижении среднесуточной температуры воздуха выше +8 градусов в течение пяти дней. Однако такой показатель пока не достигнут, так что отключать тепло в домах еще рано.

Когда такое решение будет принято, первыми тепла лишатся промышленные предприятия и общественные заведения, затем отопление отключат в школах, жилых домах, детсадах, поликлиниках и больницах. Такая очередность установлена законодательно.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 350 млн рублей вернут нижегородцам за отопление.