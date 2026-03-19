Нижегородцам помогут сменить профессию бесплатно в рамках нацпроекта

В Нижегородской области в 2026 году предоставляется возможность бесплатного получения новой специальности или повышения профессионального уровня. Эта инициатива реализуется в рамках национального проекта «Кадры» на базе НИУ Президентская академия, сообщили в пресс-службе регионального правительства Нижегородской области.
Предлагаемые образовательные программы разработаны для различных групп населения и соответствуют актуальным потребностям рынка труда.
Согласно статистике областных властей, в 2025 году обучение прошли свыше 6 тысяч жителей региона. Более 82% участников, завершивших программы, нашли работу, что подтверждает практическую ценность подобных курсов.
На 2026 год запланировано 10 образовательных программ, большая часть которых была обновлена. Среди направлений — разработка программного обеспечения, анализ данных с применением искусственного интеллекта, обеспечение кибербезопасности, графический дизайн, а также специальности в сфере лесного хозяйства.
Специальные курсы доступны для ветеранов боевых действий (СВО). Для них предложены программы по государственным закупкам, бухгалтерскому учету, логистике, а также по направлениям, связанным с физической культурой и спортом.
К участию в программах приглашаются следующие категории граждан: безработные, лица старше 50 лет, молодежь в возрасте до 35 лет, люди с ограниченными возможностями здоровья, родители с детьми младше 7 лет, а также граждане, активно ищущие работу или недавно завершившие военную службу.
Обучение проводится в несколько этапов и продлится до конца октября 2026 года. По окончании курсов слушателям будут выданы дипломы или удостоверения установленного образца.
Ранее выяснилось, что нижегородцы находят работу в два раза быстрее, чем жители других регионов. По уровню безработицы Нижегородская область также сохраняет лидирующие позиции в стране с показателем 1%.