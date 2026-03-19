Просроченная задолженность по налогам и сборам составила 2,6 млрд рублей

2,6 млрд рублей составила задолженность по налогам и сборам перед бюджетом Нижнего Новгорода в начале 2026 года. В прошлом году этот показатель достигал 2,4 млрд рублей, однако благодаря работе межведомственных групп с налогоплательщиками его удалось сократить на 1,4 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель комиссии Марк Фельдман призвал усилить работу, чтобы нарастить поступления в городской бюджет. По его словам, несмотря на инфляцию и рост цен, начальный объем задолженности в этом году сопоставим с прошлогодним, но требует дальнейшего сокращения за счет более активной работы с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.
Депутаты также отметили, что сборы НДФЛ идут в соответствии с графиком. Окончательная информация о поступлениях, в том числе по сборам по упрощенной системе налогообложения (УСН), станет известны к концу марта. При этом депутаты добавили, что ужесточение налогового законодательства может привести к тому, что часть представителей малого бизнеса решит сменить режим налогообложения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что цены на бензин в Нижегородской области выросли на 2,8% с начала года.