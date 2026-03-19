Цены на помидоры и яйца продолжили взлет в Волгограде

Стоимость некоторых продуктов питания снова выросла в Волгограде и области. По данным Волгоградстата, лидером подорожания стали помидоры. За неделю цены на эти тепличные овощи взлетели почти на 10% — до 287,81 рубля за килограмм. На втором месте по росту цен оказались яблоки. Средняя стоимость этих фруктов составляет 135,14 рубля за килограмм, что на 4,74% больше, чем было неделей ранее. Также в тройку самых подорожавших продуктов попали яйца. Десяток стоит теперь в среднем 100,24 рубля. За неделю цена на них увеличилась на 4,02%. При этом эксперты утверждают, что после Пасхи они начнут понемногу подешеветь.
Также вновь подорожал сыр — на 0,53% (до 834,87 рубля за килограмм), рыба — на 1,06% (295,6 рубля). В то же время немного подешевело цельное пастеризованное молоко — на 1,7% (93,68 рубля за литр). На 0,9% снизились цены и на куры (207,83 рубля). А огурцы стали дешевле на 11,8% (218 рубля).