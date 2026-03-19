Досрочный этап сдачи ЕГЭ стартует в нижегородских школах 20 марта

В 2026 году жители Нижнего Новгорода получат возможность пройти Единый государственный экзамен досрочно в период с 20 марта по 20 апреля. Расписание выпускных испытаний охватывает как основные, так и резервные дни для всех предметов. Проект экзаменационного графика на 2026 год был подготовлен Министерством просвещения и Рособрнадзором.
Основные дни досрочно сдачи ЕГЭ:
20 марта — география, литература;
24 марта — русский язык;
27 марта — математика;
31 марта — биология, иностранные языки (письменная часть), физика;
3 апреля — иностранные языки (устная часть);
7 апреля — информатика, обществознание;
10 апреля — история, химия.
Для тех, кто не сможет присутствовать в означенные дни, предусмотрены запасные даты. 13 апреля будет выделен для русского языка, 16 апреля — для математики. На 17 апреля запланированы экзамены по биологии, письменной части иностранных языков, литературе, обществознанию и физике. Период досрочной сдачи завершится 20 апреля резервными днями по географии, устной части иностранных языков, информатике, истории и химии.
Не все выпускники могут претендовать на досрочную сдачу Единого государственного экзамена; это право предоставляется определенным категориям граждан. К ним относятся обучающиеся, завершающие образование в порядке экстерната, студенты колледжей и техникумов, а также выпускники зарубежных образовательных учреждений. Кроме того, сдавать экзамены досрочно допускаются школьники, имеющие веские причины для отсутствия в основные дни проведения.
Среди уважительных причин для досрочного прохождения испытаний могут быть названы участие в значимых мероприятиях, лечение, необходимость ухода за тяжелобольным родственником, переезд, беременность или сессия. Для подтверждения права на досрочную сдачу необходимо подать соответствующее заявление и приложить подтверждающие документы. Помимо этого, учащиеся должны полностью освоить образовательную программу, не иметь неудовлетворительных оценок и получить зачет за итоговое сочинение.
Заявление на участие в досрочной сдаче могло быть подано до 1 марта, как в учебном заведении, так и через портал «Госуслуги». В заявке требовалось указать выбранные предметы и прикрепить документы, обосновывающие причину досрочной сдачи, например, справку из военкомата, медицинское заключение или приглашение.
Процесс проведения досрочного Единого государственного экзамена идентичен основному этапу. Применяются те же контрольные материалы и соблюдаются аналогичные меры безопасности. Отличие заключается лишь в меньшем количестве участников в аудиториях.
Результаты досрочных экзаменов, как правило, становятся известны через одну-две недели. Ознакомиться с баллами можно в своей школе, на официальном сайте ЕГЭ или через портал «Госуслуги». Возможность пересдачи в резервные дни предоставляется при наличии документально подтвержденных уважительных причин пропуска основного дня или при выявлении нарушений в ходе экзамена.
Напомним, что около 12,8 тыс. 11-классников выпустятся из нижегородских школ в 2026 году. Ожидается, что «Последний звонок» состоится в школах Нижегородской области 26 мая 2026 года.
Ранее выяснилось, что треть нижегородцев готовится к экзаменам с помощью репетиторов. Самым востребованным предметом стала математика, за помощью к специалистам по этому направлению обращаются 50% опрошенных.