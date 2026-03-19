Прямые перелеты из Перми в Минск стартуют с 10 апреля

Пермский край и Беларусь договорились о продлении прямых авиаперелетов между Пермью и Минском. Часть расходов по организации полетов возьмет на себя краевой бюджет.
Старт полетной программы намечен на 10 апреля. Маршрут «Пермь-Минск-Пермь» начнет обслуживать авиакомпания Red Wings до 28 сентября этого года.
Согласно расписания Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино»), прямые авиаперелеты запланированы два раза в неделю. По понедельникам вылет из Перми в 14:50, по пятницам — 05:30. Время в пути составит около трех часов. Авиарейсы начнет выполнять российский самолет SSJ-100.
Стоимость одного билета варьируется от 8 104 до 15 229 ₽ в одну сторону.
В расписании пермского аэропорта также появилась информация о начале программы прямых перелетов в Петрозаводск. Пермский край свяжет с Карелией авиакомпания «ЮВТ АЭРО».