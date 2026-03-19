ЕС хочет пересмотреть пошлины на удобрения из Беларуси и России

Так, в повестку саммита лидеров ЕС, который будет проходить в Брюсселе с 19 по 20 марта, включены вопросы поставок удобрений из Беларуси и России и пересмотр пошлин на них. В Еврокомиссии заявили, что внимательно следят за ситуацией с удобрениями. И также констатировали, что пока Брюссель попросила временно отменить тарифы на удобрения только лишь одна страна союза — Венгрия. Накануне министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь направил в ЕК официальное письмо с таким заявлением, предупредив о рисках продовольственного кризиса.