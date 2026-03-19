ЕС хочет пересмотреть пошлины на удобрения из Беларуси и России

ЕС пересмотрит пошлины на удобрения из Беларуси и РФ из-за проблем на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Власти Евросоюза обсудят пересмотр пошлин на удобрения из Беларуси и России из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, сообщает Sputnik Беларусь.

Так, в повестку саммита лидеров ЕС, который будет проходить в Брюсселе с 19 по 20 марта, включены вопросы поставок удобрений из Беларуси и России и пересмотр пошлин на них. В Еврокомиссии заявили, что внимательно следят за ситуацией с удобрениями. И также констатировали, что пока Брюссель попросила временно отменить тарифы на удобрения только лишь одна страна союза — Венгрия. Накануне министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь направил в ЕК официальное письмо с таким заявлением, предупредив о рисках продовольственного кризиса.

Глава Минсельхоза Венгрии в документе указал, что его страной производятся только азотные удобрения и республика находится в критической зависимости от импортных фосфорных и калийных удобрений, ключевыми поставщиками которых являются Беларусь и Россия.

— Ограничение доступных удобрений неизбежно приведет к снижению урожайности и спровоцирует скачок цен на продукты внутри Евросоюза, — заявил в обращении венгерский министр.

Пересмотр пошлин на российские и белорусские удобрения обусловлен эскалацией ближневосточного конфликта и ограничением судоходства по Ормузскому проливу, где проходит примерно треть мировых поставок удобрений и сырья для их производства. Известно, что в регионе цены на карбамид уже увеличились почти на 40%.

Напомним, белорусские и российские удобрения находятся под санкциями ЕС с июля 2025 года.

Ранее МИД Беларуси сказал об экспорте калийных удобрений на фоне снятия США санкций. Также сообщали, что Беларусь готова экспортировать калийные удобрения через любые порты.

Тем временем два населенных пункта убраны с карты Беларуси.

