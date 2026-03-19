ЕС хочет пересмотреть пошлины на удобрения из Беларуси и России

Власти Евросоюза обсудят пересмотр пошлин на удобрения из Беларуси и России из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, сообщает Sputnik Беларусь.
Так, в повестку саммита лидеров ЕС, который будет проходить в Брюсселе с 19 по 20 марта, включены вопросы поставок удобрений из Беларуси и России и пересмотр пошлин на них. В Еврокомиссии заявили, что внимательно следят за ситуацией с удобрениями. И также констатировали, что пока Брюссель попросила временно отменить тарифы на удобрения только лишь одна страна союза — Венгрия. Накануне министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь направил в ЕК официальное письмо с таким заявлением, предупредив о рисках продовольственного кризиса.
Глава Минсельхоза Венгрии в документе указал, что его страной производятся только азотные удобрения и республика находится в критической зависимости от импортных фосфорных и калийных удобрений, ключевыми поставщиками которых являются Беларусь и Россия.
— Ограничение доступных удобрений неизбежно приведет к снижению урожайности и спровоцирует скачок цен на продукты внутри Евросоюза, — заявил в обращении венгерский министр.
Пересмотр пошлин на российские и белорусские удобрения обусловлен эскалацией ближневосточного конфликта и ограничением судоходства по Ормузскому проливу, где проходит примерно треть мировых поставок удобрений и сырья для их производства. Известно, что в регионе цены на карбамид уже увеличились почти на 40%.
Напомним, белорусские и российские удобрения находятся под санкциями ЕС с июля 2025 года.
Тем временем два населенных пункта убраны с карты Беларуси.