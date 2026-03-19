Амфитеатр с видом на море построят за 39 миллионов во Владивостоке

Как сообщили в администрации Владивостока, победителем стала компания «СК-ОШ», которая займется одним из самых популярных общественных мест города — университетским парком на острове Русский в бухте Аякс. Концепцию благоустройства формировали с учетом мнения жителей.
Согласно данным портала госзакупок, начальная стоимость контракта составляла почти 50 млн рублей, однако по итогам торгов она снизилась до 39,7 млн рублей. Финансирование обеспечивается из федерального, краевого и городского бюджетов.
Проект планируют реализовать поэтапно. Подрядчику предстоит провести планировку территории, после обустроить пешеходные дорожки, установить современные круглогодичные и летние туалеты, а также создать амфитеатр с подиумом для мероприятий и отдыха.
Работы должны завершиться к середине августа 2026 года, то есть за несколько недель до Восточного экономического форума, который в этом году пройдет с 1 по 4 сентября.