Амфитеатр с видом на море построят за 39 миллионов во Владивостоке

Во Владивостоке завершился аукцион на благоустройство ландшафтно-парковой зоны кампуса ДВФУ на острове Русский, сообщает ИА DEITA.RU. Работы сделают в рамках нацпроекта.

Источник: ДЕЙТА

Как сообщили в администрации Владивостока, победителем стала компания «СК-ОШ», которая займется одним из самых популярных общественных мест города — университетским парком на острове Русский в бухте Аякс. Концепцию благоустройства формировали с учетом мнения жителей.

Согласно данным портала госзакупок, начальная стоимость контракта составляла почти 50 млн рублей, однако по итогам торгов она снизилась до 39,7 млн рублей. Финансирование обеспечивается из федерального, краевого и городского бюджетов.

Проект планируют реализовать поэтапно. Подрядчику предстоит провести планировку территории, после обустроить пешеходные дорожки, установить современные круглогодичные и летние туалеты, а также создать амфитеатр с подиумом для мероприятий и отдыха.

Работы должны завершиться к середине августа 2026 года, то есть за несколько недель до Восточного экономического форума, который в этом году пройдет с 1 по 4 сентября.