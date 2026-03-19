В Прикамье застройщики за два месяца сдали в эксплуатацию 3,7 тысячи квартир

В Пермском крае нарастили объемы строительства жилья. С начала года рост ставил 114% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В январе-феврале организации и индивидуальные застройщики сдали в эксплуатацию 3 725 квартир общей площадью 344,3 тыс. кв. метров.
Индивидуальные застройщики за счет собственных и привлеченных средств ввели в действие 240,9 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений. Это на 3,2% меньше аналогичного периода предыдущего года.
По данным Пермьстата, в январе-феврале 2026 года на территории Пермского края застройщики также ввели в эксплуатацию 72 нежилых здания общей площадью 118,2 тыс. кв. метров.