В Омске насчитали 76 закрывшихся баров, кафе и ресторанов

Омский ресторанный обозреватель Правдоруб составил список заведений, ушедших с местного рынка. В перечень вошли 76 баров, кафе и ресторанов — от небольших точек до достаточно известных для города проектов. Среди них, в частности, Chicko, Guru, Hamburguesa, «Покестан», «Саша Белое», «Хибара» и другие.
Многие из этих заведений прекратили работу в течение последнего года, а особенно заметной волна закрытий стала в последние месяцы.
Одну из причин происходящего ранее озвучивали в омском отделении Банка России. Там отмечали, что часть жителей региона стала чаще выбирать более доступные варианты питания. В начале 2026 года аналитики также указывали на замедление потребительской активности и снижение посещаемости кафе и ресторанов в ряде регионов.
При этом статистика показывает обратную картину на уровне выручки. По данным Омскстата, оборот общественного питания в Омской области по итогам 2025 года превысил 43,4 млрд рублей, что на 5,5% больше, чем годом ранее.