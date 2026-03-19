Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске насчитали 76 закрывшихся баров, кафе и ресторанов

Несмотря на волну закрытий, оборот общепита в регионе продолжает расти и уже обновил рекорд.

Источник: Om1 Омск

Омский ресторанный обозреватель Правдоруб составил список заведений, ушедших с местного рынка. В перечень вошли 76 баров, кафе и ресторанов — от небольших точек до достаточно известных для города проектов. Среди них, в частности, Chicko, Guru, Hamburguesa, «Покестан», «Саша Белое», «Хибара» и другие.

Многие из этих заведений прекратили работу в течение последнего года, а особенно заметной волна закрытий стала в последние месяцы.

Одну из причин происходящего ранее озвучивали в омском отделении Банка России. Там отмечали, что часть жителей региона стала чаще выбирать более доступные варианты питания. В начале 2026 года аналитики также указывали на замедление потребительской активности и снижение посещаемости кафе и ресторанов в ряде регионов.

При этом статистика показывает обратную картину на уровне выручки. По данным Омскстата, оборот общественного питания в Омской области по итогам 2025 года превысил 43,4 млрд рублей, что на 5,5% больше, чем годом ранее.