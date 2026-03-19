В Омске мэрия предложила снести частные дома для строительства многоэтажек

Мэрия подготовила проект постановления о включении в зону комплексного развития территории нового участка. Речь идёт о фигуре сложной формы, больше всего напоминающей треугольник между 7-й Северной, Средней и Волховстроя, но с вершиной, срезанной 1-й Северной, и небольшим выступом в сторону Малой Ивановской.
Сейчас на этом участке расположены два многоквартирных дома, порядка двух сотен частных, а также большое количество гаражей. Вместо них мэрия предлагает построить многоэтажки общей жилой площадью в 110 400 квадратных метров со школами и детскими садами.
Отметим, что, как и в другом случае, включение участка в зону КРТ не означает, что все дома там непременно снесут. Для этого должен найтись застройщик, который не только договорится с жителями и выплатит им компенсацию, но и заплатит администрации за участие в программе. Пока что такие застройщики находились только для гораздо меньших районов частного сектора.