В Прикамье с первого квартала 2027 года введут единую систему оплаты проезда

Краевые власти намерены в первом квартале 2027 года завершить внедрение Единой системы оплаты проезда (ЕСОП) в общественном транспорте. Систему масштабируют на муниципальные маршруты в территориях Прикамья.
Внедрение ЕСОП стартовало в 2020 году. За пять лет к ней подключили 231 маршрут, включая 89 — в Перми. Данные в систему передают 1 337 автобусов: 950 — в Перми, 387 — территориях региона.
По информации краевого Минтранса, внедрение ЕСОП доказало свою эффективность. Жители Прикамья позитивно приняли новую систему оплаты проезда, держателями транспортных карт являются около 330 тыс. человек. Мобильными сервисами системы пользуются 97 тыс. жителей региона.
Масштабирование ЕСОП потребует создание единого центра принятия решений и единого оператора. Модернизация системы стартовала в феврале 2025 года. Система включит верхний и прикладной уровни.
Верхний будет содержать нормативную информацию о маршрутах, тарифах, балансах карт, расписаниях, реестрах, правилах обслуживания. На прикладном уровне информацию из верхнего уровня оператор ЕСОП начнет распределять между перевозчиками, операторами АСОП и ЭСПД, мобильных приложений.
В Прикамье оператором ЕСОП с мая 2025 года станет ООО «Тройка-Пермь». Соглашение с компанией заключено на пять лет.