В Омской области нашли самую дешевую «однушку» в России

Самую дешевую однокомнатную квартиру в России нашли в Омской области. Как выяснили эксперты «Авито недвижимости» вместе с ТАСС, за 250 тысяч рублей можно приобрести квартиру в селе Победитель Кормиловского района. Ее площадь составляет 28 квадратных метров.

Источник: Соцсети

Как обратил внимание «СуперОмск», жилое помещение продается на втором этаже двухэтажного дома. Имеется балкон и пластиковые окна. Судя по фото на сайте объявлений — квартира угловая. Продавец указывает, что рядом есть школа и магазины.

Эксперты отмечают, что самые в целом доступные однокомнатные квартиры среди миллионников представлены в Волгограде, Омске и Челябинске. Так, в Волгограде средняя стоимость «однушки» составляет около 4,2 миллиона рублей, в Омске — 4,4 миллиона рублей, в Челябинске — 4,5 миллиона рублей.