В Бердске продают недостроенную школу за 299 миллионов рублей

Недостроенную школу на улице Микрорайон в Бердске выставили на продажу за 299,3 миллиона рублей. Торги назначены на 29 апреля 2026 года. Об этом сообщили на сайте ГИС «Торги».
Объект незавершенного строительства готов на 72%. Вместе со зданием продается и земельный участок площадью почти 9,4 тысячи квадратных метров.
Решение о реализации имущества принял Арбитражный суд Новосибирской области еще в феврале 2024 года. Причиной стало истечение срока договора аренды земли, на которой расположена стройка.