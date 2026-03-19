В Омске появился проект новой зоны застройки на Ремесленных

На портале городской администрации появился проект постановления о создании новой злоны комплексного развития территории. Она расположена на северо-восток от центра города и имеет сложную форму, непоминающую абрис сидящего одногорбого верблюда. Госпитальная и 1-я Ремесленная образуют «горб», участок на Кемеровской «голову», а спускающиеся в пойму Оми Кемеровский и Береговой переулки — «лапы».
На этом участке расположено 257 частных и 7 многоквартирных домов. Последние, впрочем, не являются многоэтажками: чаще всего это те же частные дома, просто на двух хозяев. Вместо них потенциальный застройщик должен будет возвести жилье общей площадью в 114 900 квадратных метров со школами и детскими садами.
Потенциальный — потому, что как и в случае с другими подобными проектами, эта зона КРТ — лишь декларация о намерениях. Мэрия не планирует своими руками изымать участки и сносить дома, этим сможет заняться инвестор, если таковой найдётся.