В Волгограде дизель и бензин снова выросли в цене

В Волгоградской области продолжается рост цен на дизельное топливо и автомобильный бензин всех марок. За последнюю неделю стоимость горючего снова немного увеличилась, сообщает сайт volgograd.kp.ru. По данным Волгоградстата, в среднем повышение составило 0,1% по сравнению с предыдущей неделей.
Так, литр дизельного топлива теперь стоит 74,38 рубля, подорожав на 7 копеек. Автомобилисты заметили, что цена за литр АИ-92 достигла 63,22 рубля — это на 4 копейки больше, или на 0,14%.
Популярный АИ-95, который уже на прошлой неделе преодолел отметку в 70 рублей за литр, сейчас продают по 70,10 рубля, что на 0,13% выше. АИ-98 также не остался в стороне: его цена достигла 91,12 рубля, увеличившись на 10 копеек, или на 0,06% по сравнению с прошлой неделей.