Как изменится налоговое администрирование в Казахстане с 2026 года

Налоговые риски будут выявляться автоматически.

Источник: Baigenews

С 2026 года в Казахстане внедряется новая модель налогового администрирования, основанная на системе управления рисками. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Сеилжан Ахметов на пресс-конференции СЦК. Подробности — в материале BAQ.KZ.

По словам спикера, новая система направлена на повышение прозрачности, снижение теневой экономики и уменьшение давления на добросовестный бизнес.

«С 2026 года система управления рисками переориентирована с ранжирования налогоплательщиков по степеням на выявление конкретных налоговых рисков и нарушений, что позволяет точечно реагировать на проблемные зоны налогового администрирования», — сказал спикер.

Анализ будет вестись по отраслям и видам налогов.

В рамках новой концепции СУР подход к оценке рисков меняется. Теперь акцент делается не на отдельных налогоплательщиках, а на более широких категориях.

Анализ будет проводиться по налогам, платежам, отраслям, регионам, группам налогоплательщиков и видам налоговых обязательств.

Камеральный контроль станет автоматическим.

Также изменится порядок работы с налоговой отчетностью.

«С 2026 года исключено понятие непредставления налоговой отчетности. Непредставление декларации приравнено к нулевой декларации, а камеральный контроль проводится автоматически после истечения срока представления отчетности и распространяется на всех налогоплательщиков», — подчеркнул Сеилжан Ахметов.

В Комитете государственных доходов ожидают, что внедрение системы управления рисками позволит сократить избыточные проверки и повысить эффективность налогового администрирования.