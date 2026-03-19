Помидоры в России подорожали на фоне перебоев поставок из Ирана

По информации ведомства, с 3 по 10 марта стоимость томатов увеличилась в среднем на 5,6%. Одной из причин роста цен называют введенные Ираном ограничения на экспорт продовольствия и сельхозсырья.
Под ограничения попала значительная часть поставок. По оценкам, речь идет более чем о 60% продовольственного импорта из этой страны в Россию.
До введения ограничений доля Ирана в структуре российского импорта помидоров составляла около 4% — порядка 20 тысяч тонн из 500 тысяч. Помимо томатов, страна поставляла сельдерей, баклажаны, сладкий перец и киви.
На фоне сокращения поставок зафиксирован рост цен и на другие овощи. Баклажаны подорожали примерно на 13%, сладкий перец — на 30%, сообщили участники рынка.
Частично дефицит компенсируется за счет увеличения поставок из Турции. В начале марта вырос импорт огурцов, томатов, перца, баклажанов и цитрусовых.
При этом участники рынка указывают, что возможности дальнейшего наращивания поставок ограничены. На этом фоне сохраняются риски дальнейшего роста цен на овощи и фрукты.
Читайте также: Полиция нашла участников нападения на ребенка в Приморье.