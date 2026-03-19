Иск о сносе магазина у кинотеатра «Москва» рассматривает суд во Владивостоке

Судебный спор вокруг здания, расположенного рядом с кинотеатром «Москва» на Океанском проспекте, 111, идёт во Владивостоке. Администрация города совместно с профильными управлениями подала иск в Арбитражный суд Приморья к индивидуальному предпринимателю Елене Бабакехян. Власти требуют признать одноэтажное нежилое строение площадью 407 квадратных метров самовольной постройкой и обязать её демонтировать, об этом сообщается в официальном ТГ-канале (18+) суда.
Согласно заявлению, участок по данному адресу предназначен исключительно для эксплуатации кинотеатра, однако на нём расположено коммерческое здание — магазин «Эдуард». Проверка показала, что сведения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) не соответствуют реальному положению дел — фактическая площадь застройки превышает зарегистрированную (376,1 квадратных метров против 407 квадратных метров). Кроме того, документы на строительство или реконструкцию объекта в администрации отсутствуют.
«Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство истцов о применении обеспечительных мер — о запрете Управлению Росреестра по Приморскому краю совершать любые регистрационные в отношении данного нежилого здания и о запрете индивидуальному предпринимателю распоряжаться нежилым строением», — говорится в сообщении.
Отметим, что параллельно развивается уголовное дело в отношении Павлика Бабакехяна, генерального директора ООО «Новая Волна Синема». Его обвиняют по части 2 статьи 315 УК РФ — в злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда. Речь идёт о вердикте 2021 года, по которому компания обязана была освободить помещения кинотеатра «Москва» и вернуть их городу. С 2021 по 2024 год это решение так и не было исполнено.
В рамках дела на имущество и автомобиль Павлика Бабакехяна наложен арест на сумму свыше 40 млн рублей. Хотя прокуратура просила заключить его под стражу, суд избрал более мягкую меру пресечения — запрет определённых действий. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.