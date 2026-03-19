Иск о сносе магазина у кинотеатра «Москва» рассматривает суд во Владивостоке

Отметим, что параллельно развивается уголовное дело в отношении Павлика Бабакехяна, генерального директора ООО «Новая Волна Синема». Его обвиняют по части 2 статьи 315 УК РФ — в злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда. Речь идёт о вердикте 2021 года, по которому компания обязана была освободить помещения кинотеатра «Москва» и вернуть их городу. С 2021 по 2024 год это решение так и не было исполнено.