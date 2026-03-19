В центре Новосибирска почти на 3 метра сузят три улицы

«До 27 марта на 3 метра сужается проезжая часть улице Максима Горького в районе дома № 79. По 3 апреля на 2 метра сужается проезжая часть улице Чаплыгина в районе дома № 54, а по 6 апреля на 3,5 метра сужается проезжая часть улицы Советской в районе дома № 63», — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что ремонтные работы пройдут на теплотрассах компанией ООО «НТСК».
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть предельно внимательными при проезде указанных участков, заранее снижать скорость, строго руководствоваться требованиями временных дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, что в наступившем году на реализацию национальных проектов в Новосибирске будет направлено свыше 3,7 миллиардов рублей. Речь идет о нацпроектах «Молодёжь и дети», «Семья» и «Инфраструктура для жизни».