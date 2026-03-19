2,6 млрд рублей налогов задолжал бизнес Нижнему Новгороду

2,6 млрд рублей достигла налоговая задолженность в Нижнем Новгороде на январь 2026 года. Этот вопрос обсудили депутаты на заседании комиссии городской Думы по бюджетной и налоговой политике под председательством Марка Фельдмана, сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам Фельдмана, речь идет, прежде всего, о долгах малого и среднего бизнеса, налоги которого распределяются между федеральным, областным и городским бюджетами. Власти делают ставку не на давление, а на диалог: предпринимателям предлагают реструктуризацию и удобные графики выплат, если они готовы закрывать обязательства.
Опыт прошлого года показал эффективность такого подхода. Из 2,4 млрд рублей задолженности удалось погасить около 1,2 млрд, при этом в бюджет города поступило порядка 180 млн рублей.
Сейчас работа продолжается в рамках двухуровневой системы комиссий: районные разбирают долги до 1,5 млн рублей, городские — до 3 млн. Как подчеркнул Фельдман, этот механизм требует постоянного внимания, но уже доказал свою результативность.