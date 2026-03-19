Ввод жилья в Новосибирской области упал до уровня 2021 года

За первые два месяца 2026 года в Новосибирской области ввели всего 298,6 тысячи квадратных метров жилья. Это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в телеграм-канале «РОП | НОВОСИБИРСК | Рейтинги. Оценки. Прогнозы».
Падение показали оба сегмента рынка. Многоквартирные дома сдали на 52,4% меньше, чем в январе-феврале 2025-го. Индивидуальное строительство просело на 43,8%. Из общего объема введенного жилья 208 тысяч квадратов пришлось на частные дома, а 90,5 тысячи — на многоэтажки.
Последний раз такие низкие результаты за первые два месяца фиксировали в 2021 году. Тогда ситуацию спасли готовые дома, которые достроили во втором полугодии. Сейчас строительный задел минимальный за последние пять лет. Эксперты прогнозируют, что выполнить годовой план по вводу жилья будет сложно, особенно на фоне низких показателей ИЖС.
В рейтинге регионов по общему объему ввода жилья Новосибирская область занимает 14 место. По строительству многоквартирных домов — 11 позиция, а по индивидуальному жилью область замыкает десятку лидеров.