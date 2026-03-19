Нацбанк заявил, что женщины в Беларуси берут больше кредитов, чем мужчины

В Нацбанке рассказали о белорусах и белорусках, которые берут кредиты у банков.
Главный финрегулятор страны подвел итоги кредитной активности белорусов и раскрыл детальный портрет кредитополучателя по состоянию на 1 января 2026 года. В Нацбанке сказали, что на начало года в Беларуси действовали 5,2 миллиона кредитных договоров с физлицами на общую сумму 44,9 миллиарда белорусских рублей.
По статистике, женщины демонстрировали большую склонность к оформлению кредитов — 2,8 миллиона договоров из общего их количества. Но средняя сумма займа выше у мужчин. Если женщины в среднем берут кредит на 7,7 тысячи рублей, то мужчины предпочитают займы почти на 30% выше около 9,8 тысячи рублей.
При этом белоруски ответственнее подходят к погашению кредитов. Проблемных договоров с просрочками у белорусок почти в полтора раза меньше, чем у белорусских мужчин: 95 тысячи против 142 тысяч соответственно.
В региональном срезе больше всего кредитов у граждан как по количеству, так и по объему — в Минске (17% ото всех кредитных договоров). А общая сумма кредитной задолженности минчан превысила 10,3 миллиарда рублей. Замыкают тройку лидеров по числу кредитных договоров — Минская (16,9%) и Гомельская (15,3%) области. А меньше всего кредитов оформляют на Гродненщине (11,2%). При этом самые маленькие долги перед банками — у жителей Могилевщины (4,3 миллиарда рублей).
