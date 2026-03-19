Нацбанк заявил, что женщины в Беларуси берут больше кредитов, чем мужчины

В региональном срезе больше всего кредитов у граждан как по количеству, так и по объему — в Минске (17% ото всех кредитных договоров). А общая сумма кредитной задолженности минчан превысила 10,3 миллиарда рублей. Замыкают тройку лидеров по числу кредитных договоров — Минская (16,9%) и Гомельская (15,3%) области. А меньше всего кредитов оформляют на Гродненщине (11,2%). При этом самые маленькие долги перед банками — у жителей Могилевщины (4,3 миллиарда рублей).