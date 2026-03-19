Будущие энергетики практикуются на предприятиях Эн+

24 студента нижегородских техникумов приступили к производственной практике на предприятиях компании Эн+ Тепло Волга. Будущие специалисты — сварщики и теплотехники — знакомятся с организацией охраны труда и промышленной безопасности, встречаются с руководством и перенимают опыт у наставников. Для ребят это первый шаг к карьере — свое обучение они завершат через три года, но уже сейчас выбирают место для дальнейшего трудоустройства.