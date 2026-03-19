На Урале будут производить электропоезда с автономным ходом

«Учитывая то, что в нашей стране порядка половины, даже более половины участков, где есть пассажирское сообщение, не электрифицировано, наша стратегия — это создать поезд с автономным ходом, с так называемой батарейкой, в рамках чего мы планируем опытный образец создать в 2027 году, а сертифицировать и начать продажи в 2028 году», — рассказал Вотолевский.
Разработка модели с автономным ходом позволит существенно расширить географию использования электропоездов и повысить доступность железнодорожного сообщения.
Летом прошлого года холдинг уже передал Свердловской железной дороге первый двухсистемный поезд «Финист», способный работать как на участках с постоянным, так и с переменным током, что делает его востребованным на маршрутах, где чередуются участки постоянного и переменного тока.
Параллельно компания развивает и существующую линейку составов. До конца 2026 года планируется представить премиальную версию «Финиста» с повышенным уровнем комфорта. В модификации предусмотрены улучшенные кресла и обновленный интерьер для пассажиров.