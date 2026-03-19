В Челябинской области перед Пасхой выросла стоимость яиц

Также в информации указано, что стоимость яиц в марте увеличилась на 5,5% к февралю 2026 года и на 16,5% — к декабрю 2025 года. Среди причин мартовского роста цен — приближение православного праздника Пасхи, на который по традиции верующие окрашивают в разные цвета яйца, чтобы потом освятить праздничное угощение в церкви. Спрос на данную продукцию растет по мере приближения праздника.