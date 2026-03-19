В Челябинской области перед Пасхой выросла стоимость яиц. Средний чек приблизился к 100 рублям за 10 штук в рознице. По данным Росстата, только за неделю с 11 по 16 марта цены на яйца в регионах РФ выросли на 1,7%. Одновременно в магазинах подешевело охлажденное мясо птицы.
«За период с 11 по 16 марта цены изменились: на яйца куриные +1,7%, сахар-песок и соль поваренную +0,5%, колбасы полукопченые и варено-копченые и рыбу мороженую +0,4%, говядину +0,3%, масло подсолнечное +0,2%», — следует из сообщения Росстата.
Также в информации указано, что стоимость яиц в марте увеличилась на 5,5% к февралю 2026 года и на 16,5% — к декабрю 2025 года. Среди причин мартовского роста цен — приближение православного праздника Пасхи, на который по традиции верующие окрашивают в разные цвета яйца, чтобы потом освятить праздничное угощение в церкви. Спрос на данную продукцию растет по мере приближения праздника.
Цены на мясо кур, наоборот, с начала года снижаются (-2,1%).