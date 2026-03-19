Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области перед Пасхой выросла стоимость яиц

Средний чек составил порядка 100 рублей за десяток.

Источник: 1obl.ru

В Челябинской области перед Пасхой выросла стоимость яиц. Средний чек приблизился к 100 рублям за 10 штук в рознице. По данным Росстата, только за неделю с 11 по 16 марта цены на яйца в регионах РФ выросли на 1,7%. Одновременно в магазинах подешевело охлажденное мясо птицы.

«За период с 11 по 16 марта цены изменились: на яйца куриные +1,7%, сахар-песок и соль поваренную +0,5%, колбасы полукопченые и варено-копченые и рыбу мороженую +0,4%, говядину +0,3%, масло подсолнечное +0,2%», — следует из сообщения Росстата.

Также в информации указано, что стоимость яиц в марте увеличилась на 5,5% к февралю 2026 года и на 16,5% — к декабрю 2025 года. Среди причин мартовского роста цен — приближение православного праздника Пасхи, на который по традиции верующие окрашивают в разные цвета яйца, чтобы потом освятить праздничное угощение в церкви. Спрос на данную продукцию растет по мере приближения праздника.

Цены на мясо кур, наоборот, с начала года снижаются (-2,1%).