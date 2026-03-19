Все автозаводы Петербурга перезапустят в 2026 году. Об этом сообщил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в программе «Пять углов» на радио «Комсомольская правда» на 92.0 FM.
— В 2027 году запланировали запуск первого современного R&D-центра в автомобильной промышленности. Заводы начали наращивать уровень локализации, начали приходить новые поставщики для автопрома. Все это привело к тому, что возникает совместный R&D-центр. Такого никогда не было, — рассказал «КП-Петербург» Ситов.
Напомним, R&D-центр (Research and Development) — это подразделение компании, которое занимается исследованиями, созданием новых продуктов, технологий или улучшением существующих. По сути, это «мозг» организации, где инженеры и ученые тестируют гипотезы, разрабатывают прототипы и обеспечивают конкурентоспособность.
Ситов добавил, что на базе Обуховского завода создали БАЗ. Там успешно продолжили производить грузовики и карьерные самосвалы.