На Кубани стартовал сев сахарной свеклы

Около 225 тысяч гектаров отвели под сахарную свеклу на Кубани.

Источник: t.me/kondratyevvi

На Кубани стартовал сев сахарной свеклы. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

В 2026 году в крае под сахарную свеклу отвели почти 225 тысяч гектаров. Наибольшие площади выделили в Каневском, Выселковском, Гулькевичском, Усть-Лабинском, Ленинградском, Павловском и Кущевском районах.

Краснодарский край — один из крупнейших поставщиков в России и самой свеклы, и производимого сахара.

«Стараемся максимально переходить на отечественные семена. Если пять лет назад мы полностью зависели от импорта, то уже сегодня около 24% площади засеиваем своим посадочным материалом. Компенсируем аграриям затраты на покупку отечественных сменян свеклы», — сказал Вениамин Кондратьев.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в регионе доля отечественной кукурузы за год выросла на треть.

