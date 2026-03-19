На Кубани стартовал сев сахарной свеклы. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
В 2026 году в крае под сахарную свеклу отвели почти 225 тысяч гектаров. Наибольшие площади выделили в Каневском, Выселковском, Гулькевичском, Усть-Лабинском, Ленинградском, Павловском и Кущевском районах.
Краснодарский край — один из крупнейших поставщиков в России и самой свеклы, и производимого сахара.
«Стараемся максимально переходить на отечественные семена. Если пять лет назад мы полностью зависели от импорта, то уже сегодня около 24% площади засеиваем своим посадочным материалом. Компенсируем аграриям затраты на покупку отечественных сменян свеклы», — сказал Вениамин Кондратьев.
