Краевые власти заключили второй офсетный контракт с компанией «Медисорб»

Краевые власти и АО «Медисорб» заключили второй региональный офсетный контракт. Фармацевтическая компания из Перми поставит в медучреждения региона препарат «Севофлуран» для ингаляционного наркоза.
Заказчиками препарата стали 38 организаций, включая Краевую детскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу им. Тверье. «Севофлуран Медисорб» начали выпускать в Перми с 2019 года. Его применяют при проведении ингаляционной анестезии во время хирургических вмешательств в педиатрической и гериатрической практике, а также в общей и специализированной хирургической помощи.
Первый офсетный контракт с «Медисорбом» заключили в феврале этого года. Пермский край начнет закупать у местного производителя препараты от сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, для профилактики инсультов и тромбозов, лечения хронической сердечной недостаточности.
Офсетный контракт является долгосрочным договором поставки продукции для государственных нужд. Поставщик обязуется инвестировать собственные средства в ее производство, Взамен он получит гарантированный сбыт через закупуки.
В рамках второго офсетного контракта «Медисорб» инвестирует в модернизацию производства препарат «Севофлуран» не менее 100 млн руб., в больницы Прикамья поступят более 30 тыс. упаковок препарата. Учреждения здравоохранения гарантируют долгосрочный закупочный спрос на «Севофлуран» в течение 10 лет.