Нижегородские семьи с детьми смогут вернуть часть подоходного налога

С 2026 года в России вводится новая мера поддержки — семейная налоговая выплата. Как сообщили в Отделении Социального фонда по Нижегородской области, семьи с двумя и более детьми, чей доход не превышает установленный лимит, смогут получать часть уплаченного НДФЛ обратно.
Механизм выплаты устроен следующим образом: налог на доходы физических лиц для таких семей составит не 13%, а 6%. Разницу в 7% государство вернет единовременной выплатой. Получить ее смогут не только родители, но и опекуны, и усыновители.
Основные требования к получателям: официальное трудоустройство и уплата НДФЛ по ставке 13% в течение года, российское гражданство и постоянное проживание в РФ. В семье должно воспитываться двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет при условии их очного обучения). Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума. В Нижегородской области этот порог составляет 17 803 рубля. Также важно отсутствие задолженности по алиментам.
Сумма возврата зависит от размера официального заработка и уплаченных налогов и рассчитывается индивидуально. По предварительным оценкам, нижегородские семьи смогут дополнительно получать от 56 до 189 тысяч рублей.
Перерасчет носит заявительный характер. Для большинства семей достаточно будет подать одно электронное заявление — остальные данные специалисты ОСФР получат в рамках межведомственного взаимодействия. Заявление можно подать через портал «Госуслуги» (в разделе «Социальные выплаты»), лично в отделении СФР по Нижегородской области или через МФЦ.
Выплата будет перечисляться раз в год единым платежом на банковский счет. Так, за выплатой по итогам 2025 года необходимо обратиться с 1 июня по 1 октября 2026 года. Проверка данных занимает от двух до четырех недель, средства поступят до конца октября.