Стало известно, кто застроит участок на Новой Сортировке

Стало известно, кто займется комплексным развитием территорий (КРТ) на Новой Сортировке. Участок в районе улицы Бебеля застроит группа компаний «Премиум» из Верхней Пышмы. Информация опубликована на сайте торгов. Итоги подвели 17 марта, итоговое предложение компании — 305,3 тысячи рублей.
Застройщику предстоит снести старые и построить новые современные многоквартирные дома на участке площадью более 11 тысяч квадратных метров. Всего на участке, попадающем под КРТ, расположено пять домов 1950-х годов постройки.
Кроме многоэтажек на улице Бебеля возведут детский технопарк площадью не менее 2,5 тысячи квадратных метров и спортивный объект. Также застройщик, победивший в аукционе, должен разработать проектно-сметную документацию для строительства корпуса школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов.