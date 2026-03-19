Более 520 профилакториев для телят построят в Беларуси к октябрю

«Документ разработан Минсельхозпродом в рамках выполнения поручений главы государства и правительства по строительству животноводческих помещений для перевода телят в комфортные условия для содержания и выращивания под полную потребность», — говорится в сообщении.
Всего до 1 октября нынешнего года необходимо построить 615 объектов для телят, в том числе 528 профилакториев. Возводить их планируется за счет собственных средств сельхозорганизаций, а также за деньги из местных бюджетов. Предусмотрены и кредиты с бюджетными субсидиями, другие источники.
По такой же схеме будут финансировать и строительство складов (шох) для льнотресты. Семи льнозаводам нужно будет создать хранилища общей вместимостью 23 тысячи тонн.
Персональная ответственность за своевременный ввод в эксплуатацию всех планируемых к строительству объектов АПК возложена на председателей облисполкомов, райисполкомов и руководителей агропромышленных организаций.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно ставил вопрос о проблеме падежа скота и о правильном содержании телят. Во время недавней рабочей поездки в Минскую область глава государства обнаружил на одной из площадок для телят слой неубранного снега и льда под соломой.
По мнению Лукашенко, за подобное отношение к телятам нужно «драть как сидорову козу» и сотрудников агрокомплекса, и ответственных чиновников.
Тема поднималась и в начале февраля на совещании у президента по Витебской области. Тогда он обратил внимание на падеж скота.
«Надо начинать с телят. Мы поняли, что никакие полиэтиленовые домики, особенно в эти морозы — минус 25−30 градусов в Витебской области, на улице, засыпанные снегом, обледеневшие телят не спасут. Это гроб для телят. Жаль, что это не понял министр сельского хозяйства, который является зоотехником. Я ему каждый день об этом говорю», — отмечал президент.