Крыму выделят кредиты на 1,6 млрд для реализации двух проектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. Крыму одобрено выделение казначейских инфраструктурных кредитов в размере 1,6 миллиарда рублей на капремонт водовода, реконструкцию и строительство пяти котельных. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Источник: РИА "Новости"

«Регионам Крымского полуострова одобрили предоставление казначейских инфраструктурных кредитов в размере 1,6 миллиарда рублей на реализацию двух проектов, в составе которых девять объектов и мероприятий. Средства пойдут на капитальный ремонт водовода общей протяженностью 16 километров, реконструкцию двух котельных, а также проектирование и строительство трех блочно-модульных котельных», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора Фонда развития территорий Василия Купызина, также в Республике Крым реализуются три проекта модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«В настоящее время введено 10 объектов, из них реконструировано пять котельных в Керчи, поселке Перевальное, селе Ферсманово, канализационная насосная станция в Керчи, внедрены системы обеззараживания на водоочистных сооружениях в Керчи и Феодосии, а также построено и обновлено 14 километров сетей водоотведения», — сказал Купызин.

Кроме того, по его словам, продолжается реконструкция главной канализационной станции в Ялте и котельной в селе Строгоновка Симферопольского района.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития Республики Крым и Севастополя заявил, что в течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 триллиона рублей. Он добавил, что в Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. В результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
