Крыму выделят кредиты на 1,6 млрд для реализации двух проектов

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития Республики Крым и Севастополя заявил, что в течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 триллиона рублей. Он добавил, что в Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. В результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы.