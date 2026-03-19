В Свердловской области вновь подорожал бензин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта, ФедералПресс. Первая декада марта 2026 года вновь показала рост цен на бензин в Свердловской области. Такая же тенденция с ростом розничных цен на топливо, по данным Росстата, прослеживается и в других регионах страны.

Источник: Reuters

Средняя потребительская цена бензина марки АИ92 составила 61,78 ₽/л, что на 0,31% выше показателя предыдущей недели.

Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,25% и теперь стоит в среднем 66,47 ₽/л. Стоимость бензина марки АИ-98 и выше увеличилась незначительно — на 0,09%, до 91,33 ₽ л. Дизельное топливо также подорожало: его средняя цена достигла 77,28 ₽/л, что соответствует росту на 0,21%.

Схожая картина наблюдается и в целом по России: по информации Росстата.

«ФедералПресс» сообщал, что конфликт на Ближнем Востоке поднимает цены на топливо: как это скажется на кошельках россиян.