2 млрд рублей направит Нижний Новгород на соцподдержку

В этом году на исполнение социальных обязательств в Нижнем Новгороде выделят почти 2 млрд рублей. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале, отметив, что вопрос распределения средств рассмотрит профильная комиссия и городская Дума.
Значительная часть финансирования будет направлена на поддержку детей, в том числе из семей участников специальной военной операции. В частности, деньги пойдут на обеспечение малышей до трех лет бесплатным питанием от молочных кухонь, подготовку муниципальных загородных лагерей к летнему сезону и закупку новогодних подарков. Также планируется расширение сети Центра военно-патриотического воспитания.
Помимо детских программ, город профинансирует меры по поддержке ветеранов и их вовлечению в общественную и культурную жизнь. Отдельное внимание уделят профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних. Выделенные средства должны полностью закрыть текущие потребности города в социальной сфере.
Ранее сообщалось, что закон о помощи малоимущим нижегородцам через соцконтракты внесён в ЗСНО.