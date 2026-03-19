«Красное Сормово» отсудило у нидерландской компании 1,75 млн евро

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск завода «Красное Сормово» к нидерландской компании Yanmar Europe B.V. Предприятие добилось взыскания 1,75 млн евро, включая ранее перечисленный аванс и штраф за неисполнение обязательств. Решение опубликовано на портале «Картотека арбитражных дел».
Как следует из материалов дела, основная часть суммы — 1,563 млн евро — это авансовый платеж, который поставщик должен вернуть. Еще 188,75 тыс. евро составил штраф. Кроме того, с иностранной компании взысканы судебные расходы по госпошлине в размере 200 тысяч рублей.
Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано. В случае подачи апелляции окончательную точку поставит вышестоящая инстанция. После этого «Красное Сормово» сможет получить исполнительный лист и приступить к взысканию средств.