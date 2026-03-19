Новая станция метро «Калкаман» в Алматы: что уже готово и когда запуск

Алматинский метрополитен пополнится новыми станциями. Изначально планировалось строительство двух — «Калкаман» и «Барлык». Однако в ходе проходки тоннелей и с учетом плотной застройки Наурызбайского района было принято решение добавить еще две промежуточные станции.
Известно, что развитие метро в Алматы идет сразу в нескольких направлениях:
Основные проекты:
Западное направление (красная ветка) — продление от «Калкамана» до рынка «Барлык» (5,3 км, 3 станции);Восточное направление (голубая ветка) — линия от «Жибек жолы» до аэропорта (14 км);Северное направление (зеленая ветка) — соединение центра с новым городом Алатау (17 станций).
Все проекты направлены на создание крупных транспортно-пересадочных узлов и разгрузку городских дорог. Сегодня ведется строительство новых станций первой линии — «Калкаман», а в дальнейшем линию планируют продлить до рынка «Барлык». Кроме того, в планах — строительство новых направлений: до аэропорта и города Алатау к 2030−2031 годам. Генеральный план развития до 2040 года предусматривает дальнейшее расширение метро для разгрузки улично-дорожной сети города.
Готовность станции: работы на финишной прямой.
Корреспондент побывал на строительной площадке и своими глазами увидел, какие работы сегодня ведутся под землей и у входных групп метрополитена. Ознакомиться с объектом помог главный инженер службы капитального строительства КГП «Метрополитен» города Алматы Ренат Алдабергенов. Он также рассказал о деталях масштабного расширения подземки и ее продлении в западном направлении.
Осталось совсем немного.
Вокруг станции ведется благоустройство территории площадью 7,4 гектара. Здесь появится мини-парк. У станции будет три входа, возле которых уже работают специалисты по озеленению и благоустройству.
Пространство вокруг оформят как общественную зону отдыха: высадят деревья и кустарники, установят беседки с шахматными столами и лавочки. В целом готовность станции «Калкаман» сегодня составляет около 90%.
Внутри основные строительно-монтажные работы также выполнены на 90%. Сейчас ведутся точечные работы. В частности, на станции устанавливают и подключают эскалаторы.
Будут установлены обновленные турникеты с новой системой оплаты. По словам специалистов, привычные жетоны заменят чеки с QR-кодом: его нужно будет приложить к стеклянному сканеру, после чего система считает информацию, загорится зеленый индикатор, и створки откроются. При этом сохранятся и привычные способы оплаты — карта «Онай», банковские карты, а также система распознавания Face ID.
Известно, что в феврале 2026 года на участке между станциями «Бауыржан Момышулы» и «Калкаман» была завершена сбойка тоннелей. Это один из ключевых этапов строительства — соединение подземных перегонов, ведущих к новой, 12-й станции метро.
По словам инженера, большая часть путей уже проложена. Сейчас специалисты завершают укладку рельсов, прокладывают кабели, водопровод, подключают освещение и устанавливают светильники.
В Алматы продолжается активное строительство станций в западном направлении — до «Калкамана» и далее в сторону «Алтын Орда». На готовых перегонных тоннелях ведутся работы по верхнему строению пути.
Строители уже завершили соединение действующих тоннелей с новыми участками. Работы идут по графику: укладываются рельсы, монтируются кронштейны, прокладываются кабели, подключаются инженерные системы, выполняется бетонирование.
Отвечая на вопрос о сроках, инженер отметил, что завершение строительно-монтажных работ планируется к концу июня 2026 года. Однако это не означает, что уже летом станция примет первых пассажиров.
После завершения строительства начнется важный этап — обкатка новых рельсов и тестовые пуски подвижного состава без пассажиров. Обычно такие испытания занимают от трех до шести месяцев. С учетом этих сроков запуск станции ожидается к концу 2026 года.
«Это интеграция с действующим метрополитеном. Центральное диспетчерское управление находится на станции “Райымбек батыр”, и новая станция будет полностью подключена к общей системе управления», — пояснил специалист.
При строительстве применяется бесстыковочная технология укладки рельсов, обеспечивающая более плавный ход поездов, снижение уровня шума и повышенный комфорт для пассажиров.
Материалы и технологии строительства.
Кроме того, в новых станциях делают акцент на современных и практичных материалах. Если ранее активно использовались мрамор и гранит, то теперь предпочтение отдается более легким и технологичным решениям.
В отделке применяются алюминиевые кассеты и травертин, сочетающие эстетичность и долговечность. Потолочные конструкции выполнены с использованием современных технологий, в том числе в 3D-стиле, что придает пространству визуальную глубину.
Дизайн станции: легенда о Калкамане и Мамыр.
Отдельного внимания заслуживает дизайн станции. Платформы оформлены в бирюзово-бежевых тонах, а ключевой художественной темой стала легенда о любви.
Дизайн станции «Калкаман» отсылает к национальной истории и эпосу. Центральным элементом станет панно с изображением батыра Калкамана — героя одной из самых известных трагических историй в казахской культуре.
В основу концепции легла легенда о Калкамане и Мамыр, описанная в поэме Шакарима Кудайбердиева. Это история о влюбленных из рода тобыкты, чьи чувства нарушили древний обычай «Жеты ата», запрещающий браки между родственниками до седьмого поколения. Попытка быть вместе закончилась трагедией: Мамыр погибла, а Калкаман, пройдя смертельное испытание, сумел спастись.
Композиция панно будет выстроена вокруг центрального образа батыра, а напротив разместят образ Мамыр. Это придаст пространству не только историческую глубину, но и эмоциональное, романтическое звучание.
Оборудование на станции поставляется от известных производителей из Испании, Франции, Германии и США. Поезда состоят из четырех вагонов корейского производства, которые уже более 15 лет успешно эксплуатируются и зарекомендовали себя по качеству и комфорту.
Безопасность: платформенные двери и контроль.
Особое внимание уделено безопасности. В Алматы этот вопрос стал особенно актуальным после трагического случая в декабре 2024 года, когда незрячий пассажир погиб, упав на рельсы.
После этого на станциях временно установили металлические преграды. В дальнейшем планируется поэтапное оснащение всех станций автоматическими платформенными дверями, которые будут открываться синхронно с дверями поездов.
На станции «Калкаман» такие двери также предусмотрены. Хотя изначально они не были заложены в проект (документация прошла экспертизу в 2023 году, до введения новых требований), их установка включена в планы.
Станция будет оснащена мощной системой вентиляции: на глубине около 18 метров температура будет поддерживаться на уровне 18−20 градусов. Также предусмотрены санитарные комнаты, медицинский пункт и полицейский пост.
Кроме того, метрополитен располагает собственной артезианской скважиной с питьевой водой, которая может использоваться в экстренных ситуациях.
После открытия станции работы не остановятся. Строительство продолжится в направлении рынка «Барлык».
С какими сложностями столкнулись строители.
Инженер также рассказал о сложностях, с которыми сталкивались строители. Во время проходки тоннелей рабочие нередко встречали крупные валуны, требовавшие дробления с использованием гидромолотов и спецтехники, что замедляло процесс.
Дополнительные трудности возникали при работах вблизи рек. В таких случаях приходилось укреплять грунт, чтобы предотвратить попадание воды и песка в тоннели. Для этого применялись методы цементации и химического закрепления.
На первых этапах строительства некоторые жители близлежащих домов жаловались на шум и вибрации. Однако со временем отношение изменилось.
«Сейчас люди, наоборот, благодарят нас за то, что рядом появится удобный транспорт и благоустроенная территория с зонами отдыха», — отметил Ренат Алдабергенов.
После завершения станции «Калкаман» приоритетным направлением станет дальнейшее продление линии метро до рынка «Барлык».