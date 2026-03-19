Нижегородцы адаптируют финансовые привычки к новым экономическим реалиям

Директор по развитию страхового бизнеса в Сравни Владислав Головкин рассказал о ситуации на рынке ОСАГО. Средняя цена полиса по стране уменьшилась на 6%, при этом количество проданных страховок увеличилось на четверть. В Нижнем Новгороде полис ОСАГО в среднем подешевел с 7353 до 6689 рублей, число проданных страховок выросло на 11%.