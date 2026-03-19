Нижегородцы адаптируют финансовые привычки к новым экономическим реалиям

Изменения коснулись всех сфер финансового поведения россиян в 2024—2025 годах. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции финансового маркетплейса Сравни 19 марта.
Как рассказал руководитель продукта кредитный рейтинг в Сравни Игорь Корчагин, в прошлом году заметно выросла популярность микрокредитования. Причем в Нижнем Новгороде наиболее заметно — на 30% — выросла за год средняя сумма выданного займа: она достигла 10 885 рублей.
Кроме того, в Нижнем Новгороде отмечен существенный прирост кредитного рейтинга — он увеличился на 56 баллов.
«То есть, нижегородцам легче получать одобрение кредитов», — пояснил Игорь Корчагин.
По прогнозу экспертов, в 2026 году на рынке кредитования следует ожидать снижения ставок и реализации отложенного спроса.
Также упадут ставки по вкладам. В настоящий момент наблюдается позитивная тенденция увеличения уровня накоплений: по данным аналитиков, граждане чаще открывают вклады суммой около 300−450 тысяч рублей.
Директор по развитию страхового бизнеса в Сравни Владислав Головкин рассказал о ситуации на рынке ОСАГО. Средняя цена полиса по стране уменьшилась на 6%, при этом количество проданных страховок увеличилось на четверть. В Нижнем Новгороде полис ОСАГО в среднем подешевел с 7353 до 6689 рублей, число проданных страховок выросло на 11%.
Эксперт также сообщил, что автовладельцы стали экономить на автостраховании и что застрахованный «автопарк не молодеет».
Ранее сообщалось, что новые тарифы по ОСАГО вступили в силу в России.