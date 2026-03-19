Зарплата одних руководителей в Беларуси может быть в 3,5 раза выше, чем у работников, а других — в восемь раз

В Беларуси руководителей предприятий будут судить по административным статьям и штрафовать, если их зарплата в несколько раз превышает зарплату подчиненных. Подробнее рассказали в эфире телеканала ОНТ.
В сюжете отметили, что коэффициент соотношения средней зарплаты рядового сотрудника в Беларуси и его руководителя не должен быть больше восьми. Это касается организаций любой формы собственности и регламентируется постановлением Совмина (п.п.2.1 п. 2 постановления № 597 от 8 июля 2013-го).
В бюджетной организации средняя зарплата руководителя может превышать зарплату рядового сотрудника только в 3,5 раза (п.п.1.2 п. 1 постановления Совмина № 1290 от 15 октября 2004-го).
А зарплаты глав управляющих компаний холдингов с участием государства могут быть выше зарплат рядовых сотрудников максимум в восемь раз согласно указу президента (№ 385 от 3 ноября 2025-го).
— Разницы в 200 или в 20 раз не должно быть ни на одном предприятии страны, — подчеркнули журналисты.
При завышениях зарплат в разы руководителей в будущем будут судить по административным статьям. За высокую зарплату управленец получит штраф от 15 до 30 базовых величин (от 675 до 1350 белорусских рублей в марте 2026-го). Также штраф получит организация от 100% до 200% от суммы выплаты.
Таким образом в Беларуси за счет обновления административного кодекса будет сбалансирован зарплатный фонд предприятий. Законопроект еще должен получить одобрение Совета республики и президента.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил зарплаты по 1100 рублей на руки с узаконенным рабством.
