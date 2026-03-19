Зарплата одних руководителей в Беларуси может быть в 3,5 раза выше, чем у работников, а других — в восемь раз

При завышениях зарплат в разы руководителей в будущем будут судить по административным статьям. За высокую зарплату управленец получит штраф от 15 до 30 базовых величин (от 675 до 1350 белорусских рублей в марте 2026-го). Также штраф получит организация от 100% до 200% от суммы выплаты.