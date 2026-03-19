Для Свердловской области закупят 132 новых автобуса

Министерство транспорта России одобрило заявку Свердловской области на закупку в лизинг 132 новых автобусов. Транспорт поступит в пять городов региона. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
— Новые машины поступят в Екатеринбург (105 автобусов), Ревду (12), Каменск-Уральский (6), Верхнюю Пышму (6), Краснотурьинск (3). Обновление парка общественного транспорта — задача, которая актуальна всегда, — пояснил глава региона.
Помимо этого, сейчас готовятся соглашения о приобретении в лизинг 20 автобусов для уральской столицы. Еще 11 единиц транспорта планируется закупить для Полевского и две — для Богдановича. Как заявил Денис Паслер, в 2026 году на маршруты региона выйдут как минимум 220 новых автобусов.