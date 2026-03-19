Рустам Минниханов ознакомился с продукцией китайского производителя тяжелых станков

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил китайскую компанию «Wuhan Heavy Duty Machine Tool Group Corporation», которая специализируется на производстве тяжелых и сверхтяжелых станков. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В ходе визита Минниханову представили продукцию предприятия. Линейка включает восемь категорий и более 400 видов станков. Среди них — тяжелые и сверхтяжелые вертикальные токарные станки, горизонтальные токарные станки, а также напольные фрезерные и расточные установки.

Продукция компании поставляется более чем в 40 стран и регионов.

