Минниханов ознакомился с производством автомобилей Dongfeng в Китае

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Китай посетил компанию Dongfeng Motor Corporation, одного из крупнейших автопроизводителей в мире. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Предприятие занимается выпуском грузовиков, автобусов и легковых автомобилей, в том числе под собственными и совместными брендами. Особое внимание в компании уделяется разработке транспорта на альтернативных источниках энергии — гибридов, электромобилей и машин на природном газе.

В рамках визита Рустаму Минниханову представили линейку продукции и технологические решения предприятия.

Раис республики также протестировал внедорожник M-Hero на испытательном полигоне.

