Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первую модель бренда VOLGA представили в Нижнем Новгороде

Продажи флагманского SUV D-класса с 238-сильным турбомотором и полным приводом стартуют у официальных дилеров летом 2026 года.

Бренд VOLGA официально представил свою первую модель — флагманский кроссовер K50. Об этом сообщили в пресс-службе автомобильной марки 19 марта. Автомобиль представляет собой SUV D-класса длиной 4770 мм и шириной 1895 мм с колесной базой 2845 мм. Экстерьер новинки отличается оригинальной решеткой радиатора с вертикальными ламелями, а в интерьере использована панорамная крыша и контурная подсветка.

Техническая часть кроссовера включает двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 238 л. с., работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Модель оснащена системой полного привода и адаптивной подвеской, подстраивающейся под дорожные условия. В базовое оснащение включен полный «зимний пакет», предусматривающий электроподогрев всех сидений, руля, лобового стекла и зеркал.

Функциональное оснащение VOLGA K50 также включает электронные ассистенты водителя, вентиляцию и массаж передних кресел, аудиосистему с 12 динамиками и электропривод спинок второго ряда сидений. Подробные комплектации и розничные цены производитель пообещал раскрыть ближе к началу продаж.

Ранее стали известны детали выпуска машин VOLGA в Нижнем Новгороде.