Первую модель бренда VOLGA представили в Нижнем Новгороде

Бренд VOLGA официально представил свою первую модель — флагманский кроссовер K50. Об этом сообщили в пресс-службе автомобильной марки 19 марта. Автомобиль представляет собой SUV D-класса длиной 4770 мм и шириной 1895 мм с колесной базой 2845 мм. Экстерьер новинки отличается оригинальной решеткой радиатора с вертикальными ламелями, а в интерьере использована панорамная крыша и контурная подсветка.