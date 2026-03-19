Первую модель бренда VOLGA представили в Нижнем Новгороде

Бренд VOLGA официально представил свою первую модель — флагманский кроссовер K50. Об этом сообщили в пресс-службе автомобильной марки 19 марта. Автомобиль представляет собой SUV D-класса длиной 4770 мм и шириной 1895 мм с колесной базой 2845 мм. Экстерьер новинки отличается оригинальной решеткой радиатора с вертикальными ламелями, а в интерьере использована панорамная крыша и контурная подсветка.
Техническая часть кроссовера включает двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 238 л. с., работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Модель оснащена системой полного привода и адаптивной подвеской, подстраивающейся под дорожные условия. В базовое оснащение включен полный «зимний пакет», предусматривающий электроподогрев всех сидений, руля, лобового стекла и зеркал.
Функциональное оснащение VOLGA K50 также включает электронные ассистенты водителя, вентиляцию и массаж передних кресел, аудиосистему с 12 динамиками и электропривод спинок второго ряда сидений. Подробные комплектации и розничные цены производитель пообещал раскрыть ближе к началу продаж.
