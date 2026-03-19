Нижегородское Заксобрание поддержало инициативу о повышении минимального размера выплат по ОСАГО

Члены комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству поддержали предложение депутатов Государственной Думы РФ повысить минимальный размер страховых выплат по полису ОСАГО. Об этом стало известно в ходе заседания профильного комитета регионального парламента 19 марта.
"Действующие лимиты страховых выплат по ОСАГО не соответствуют современным экономическим условиям и не обеспечивают в полной мере защиту прав потерпевших в ДТП. Размеры страховых выплат не индексировались с 2014 года, в то время как средняя стоимость страховых полисов выросла более чем в 4 раза, — отметили авторы федерального законопроекта.
Согласно инициативе депутатов Госдумы, минимальный размер выплат по ОСАГО предлагается повысить с 500 тысяч до 800 тысяч рублей в части возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью каждого потерпевшего, и с 400 тысяч до 700 тысяч рублей в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего.
Также будет введен механизм ежегодной индексации указанных страховых случаев и увеличен лимит выплат с 500 тысяч до 800 тысяч рублей, если в результате ДТП есть погибшие.
Ранее сообщалось, что нижегородцы адаптируют финансовые привычки к новым экономическим реалиям.