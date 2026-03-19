От бройлеров до растительного молока: в Самарской области вложат десятки миллиардов в пищепром

Крупнейшим проектом ближайших лет станет реконструкция птицеводческих объектов компании «Самарский бройлер». Инвестиции в размере почти 20 млрд рублей позволят не только модернизировать мощности, но и создать 1600 рабочих мест для жителей области.
Значительные средства будут направлены на развитие животноводства. В Клявлинском районе ООО «Северная Нива Самара» приступит к строительству комплекса КРС «Старое Резяпкино» на 3550 голов (более 6 млрд рублей инвестиций, 315 рабочих мест). Еще один животноводческий объект на 980 коров появится в Кинельском районе — проект СПК (колхоз) имени Куйбышева оценивается в 1,7 млрд рублей.
Активно развивается и глубокая переработка. На площадке ОЭЗ «Тольятти» ГК «Эфко» вложит почти 15 млрд рублей в строительство комбината по переработке масличных культур. Компания «Фитнес Фуд» запустит там же производство специализированной пищевой продукции (инвестиции — 3,9 млрд рублей, 346 рабочих мест).
Кроме того, в Самаре на базе молочного комбината «САМАРАЛАКТО» стартует выпуск напитков на растительной основе под брендом Planto. Объем вложений в проект составит более 1 млрд рублей. Логистическое направление усилит АО «БОМЭЗ», построив перевалочную базу для зерна в Приволжском районе (180 млн рублей инвестиций).
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Самарская область преодолела рубеж в 140 тысяч субъектов МСП. За первые два месяца 2026 года в регионе зарегистрировано более 4,3 тысячи новых компаний.