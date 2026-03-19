Доллар стоит больше трех рублей после торгов в Беларуси 19 марта. Информация опубликована на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар прибавил 0,79%, или 0,0238 и стоит 3,0184 рубля.
Евро на торгах подорожал на 0,48%, или 0,0164 и теперь стоит 3,4628 рубля.
Что касается российского рубля, то он снизился на 1,10%, или 0,0402. За 100 российских рублей необходимо отдать 3,6056 белорусского рубля.
Китайский юань стал дороже на 0,99%, или 0,0436. За 10 китайских юаней нужно будет отдать 4,4508 белорусского рубля.
