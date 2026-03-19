Эксперт: что стоит за требованием Пентагона о $200 млрд на Иран

Запрос Пентагона на выделение дополнительных 200 млрд долларов для проведения военной операции в Иране свидетельствует о том, что в Белом доме готовятся к затяжному военному противостоянию. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт считает, что средства будут направлены на восстановление запасов критически важных боеприпасов. Собеседник NEWS.ru уточнил, что в настоящее время американские военные силы испытывают дефицит ракет. Матвийчук добавил, что только один снаряд для Patriot обходится примерно в 2,5 млн долларов, а для пополнения арсенала необходимо до 800 штук, что обойдется уже в несколько миллиардов долларов.

«Я полагаю, что деньги также пойдут на укрепление и создание сухопутной группировки, поддержание ее боеспособности. Это говорит, что США оценивают конфликт в Иране как затяжной и на перспективу — на достаточно большое количество времени», — отметил эксперт.

Ранее стало известно о запросе Пентагона о дополнительном финансировании военной операции в Иране. Министерство войны требует на это 200 млрд долларов. Некоторые чиновники Белого дома сомневаются, что Конгресс одобрит запрос.

