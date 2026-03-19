На Кубани сахарный завод оптимизирует производство. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. На предприятии внедрят бережливые технологии по нацпроекту «Производительность труда».
Специалисты Регионального центра компетенций и команда комбината проведут диагностику ключевых производственных участков и сформируют дорожную карту изменений. В ближайшее время сотрудников предприятия начнут обучать инструментам бережливого производства. После внедрения технологий на комбинате планируют повысить производительность, сократить издержки и улучшить качество продукции.
Всего к нацпроекту в Краснодарском крае присоединились 405 организаций.
«Мы видим, как они становятся более гибкими и технологичными, усиливая экономическую устойчивость региона», — сказал министр экономики региона Алексей Юртаев.