На Кубани сахарный завод оптимизирует производство

Бережливые технологии внедрят на сахарном комбинате на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани сахарный завод оптимизирует производство. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. На предприятии внедрят бережливые технологии по нацпроекту «Производительность труда».

Специалисты Регионального центра компетенций и команда комбината проведут диагностику ключевых производственных участков и сформируют дорожную карту изменений. В ближайшее время сотрудников предприятия начнут обучать инструментам бережливого производства. После внедрения технологий на комбинате планируют повысить производительность, сократить издержки и улучшить качество продукции.

Всего к нацпроекту в Краснодарском крае присоединились 405 организаций.

«Мы видим, как они становятся более гибкими и технологичными, усиливая экономическую устойчивость региона», — сказал министр экономики региона Алексей Юртаев.