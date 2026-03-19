Строительство КАД-2 в Ленобласти может начаться в этом году

По предварительным данным, первый пусковой участок КАД-2 будет проходить от трассы М-11 «Нева» до деревни Кузьмолово — так называемое Восточное полукольцо. Важнейшая часть этого этапа — строительство нового моста через Неву в районе города Отрадное, который разгрузит существующие переправы. Кроме того, КАД-2 с помощью транспортных развязок свяжут с КАД и федеральными трассами, также будет обеспечено примыкание к региональным дорогам: Ульяновка — Отрадное, Юкки — Кузьмолово, а также к строящемуся обходу Всеволожска. Как уточнили в администрации Ленинградской области, в общей сложности благодаря строительству КАД-2 дорожная сеть Ленинградской области прирастет почти на сто километров новых магистралей. Еще примерно 80 километров существующих трасс будут реконструированы, "что позволит привести их в нормативное состояние и интегрировать в обновленную транспортную систему, добавили в областном правительстве.