Строительство КАД-2 в Ленобласти может начаться в этом году

О том, что Петербургской агломерации понадобится вторая кольцевая автодорога, заговорили еще во время строительства первой КАД в начале 2000-х годов. Эксперты тогда предупреждали, что реализация проекта сильно запоздала. Позднее в материалах обоснования строительства КАД-2 специалисты государственной компании «Автодор» указали, что «существующая кольцевая автомагистраль Санкт-Петербурга А-118 (КАД) из-за плотности жилой застройки фактически стала частью улично-дорожной сети города, пропускная способность которой в настоящее время исчерпана».
Официально о начале проектирования первой очереди КАД-2 власти Петербурга объявили год назад, в апреле 2025 года. И почти сразу у жителей соседнего региона стали возникать трудности с регистрацией недвижимости в буферной зоне по 200 метров в каждую сторону от расчетной траектории дороги, в том числе в уже упомянутом Березовом. Позднее Росреестр снял наложенные ограничения, но только сейчас люди могут выдохнуть — новая магистраль не затронет их дома.
По предварительным данным, первый пусковой участок КАД-2 будет проходить от трассы М-11 «Нева» до деревни Кузьмолово — так называемое Восточное полукольцо. Важнейшая часть этого этапа — строительство нового моста через Неву в районе города Отрадное, который разгрузит существующие переправы. Кроме того, КАД-2 с помощью транспортных развязок свяжут с КАД и федеральными трассами, также будет обеспечено примыкание к региональным дорогам: Ульяновка — Отрадное, Юкки — Кузьмолово, а также к строящемуся обходу Всеволожска. Как уточнили в администрации Ленинградской области, в общей сложности благодаря строительству КАД-2 дорожная сеть Ленинградской области прирастет почти на сто километров новых магистралей. Еще примерно 80 километров существующих трасс будут реконструированы, "что позволит привести их в нормативное состояние и интегрировать в обновленную транспортную систему, добавили в областном правительстве.
КАД-2 должна также соединиться с Широтной магистралью скоростного движения (ШМСД), которая пройдет по территориям Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского, Кировского районов до примыкания к КАД севернее деревни Кудрово Санкт-Петербурга и выйдет за пределы города во Всеволожском районе Ленобласти. В условиях плотной городской застройки 76 процентов трассы пройдет по эстакадам.
На прошлой неделе был заключен договор с генеральным подрядчиком на строительство трех этапов ШМСД: второго, третьего и этапа 4.2 — от Витебского проспекта до Софийской улицы, от Софийской до Глухоозерского шоссе и от Союзного проспекта до КАД.?Общая протяженность 2−4-го этапов ШМСД составит 14,1 километра.
Первый этап ШМСД Витебская развязка, построенной в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве, был введен в эксплуатацию в декабре 2024 года.