Аналитик Васильев связал взлет доллара выше 87 рублей с игрой спекулянтов

«Колебания курсов валют — это нормальность, в этом нет ничего необычного. Они были ранее, есть сейчас и будут дальше. В течение 2026 года даже возможно преодоление долларом отметки в 65 рублей. Рубль в прошлом году был самой крепкой валютой и в этом продолжит оставаться. Приобретение доллара и евро считаю неразумным решением, так как, помимо свойственной для всех курсов валют волатильности, у них еще есть шлейф токсичности ввиду недружественности. Этот фактор повышает риски потери вложенных в доллары и евро средств», — отметил Балынин.