Аналитик Васильев связал взлет доллара выше 87 рублей с игрой спекулянтов

Курс доллара на внебиржевом рынке 19 марта поднимался выше 87 рублей, евро — под 100 рублей. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», связали резкий взлет курсов зарубежных валют с активностью спекулянтов: ослабление рубля в последнее время усилило их активность в покупках валюты, что привело к резким колебаниям курсов. Но эксперты подчеркнули, что высокая ключевая ставка делает невыгодной спекулятивную игру против рубля. Они ожидают, что до конца весны доллар будет стоить 82−88 рублей, а евро — 95−102 рубля.
С 12 по 19 марта доллар на внебиржевом рынке вырос с примерно 79,5 рубля до 87 рублей. Рубль подешевел к доллару примерно на 10%. Евро за тот же период подскочил с 91,4 рубля до 100 рублей — разница примерно 9−10%. Доллар и евро подорожали примерно на 8−9 рублей за неделю.
Резкий взлет курсов доллара и евро эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», связали со спекулятивной активностью. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, «в последние недели рубль слабел, что привлекало внимание спекулянтов, которые могли усилить тенденцию на ослабление рубля», покупая доллары и евро.
В целом снижение курса рубля 25 февраля началось после объявления Минфином о грядущем понижении цены отсечения в бюджетном правиле. Кроме этого, Минфин с 6 марта приостановил регулярные продажи зарубежной валюты из-за планируемых изменений. В результате предложение иностранной валюты на российском рынке было снижено. Также против рубля играет сезонное увеличение спроса на импорт. По мнению экспертов, на фоне практически ежедневного ослабления рубля импортеры могли увеличить покупки валюты, чтобы успеть купить доллары и евро дешевле.
Что будет с долларом и евро.
Эксперты уверены, что в ближайшее время курсы зарубежных валют скорректируются. В частности, на будущей неделе доллар и евро могут подешеветь из-за налогового периода в России. В ближайшие недели сдержать ослабление рубля помогут и значительно возросшие цены на нефть (Brent подорожала с $60 до $100 за баррель): повышенная валютная выручка начнет поступать на рынок с лагом в несколько недель). Также в пользу рубля выступает по-прежнему высокая ключевая ставка (сейчас 15,5%). ~Эксперты призвали россиян не паниковать из-за колебаний курсов валют. ~
«Банк России в эту пятницу снизит ключевую ставку до 15%. При этом ключевая ставка в реальном выражении (за вычетом инфляции) останется высокой. Высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях. Она охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (то есть спрос на валюту). Высокая ключевая ставка делает дорогой спекулятивную игру против рубля. Экспортерам при текущей высокой рублевой ставке выгоднее продавать валютную выручку, а не кредитоваться в рублях для финансирования текущих рублевых расходов», — отметил Васильев.
Он ожидает, что в ближайшие недели экспортеры увеличат продажи валюты из-за существенно возросших цен на нефть. В то же время в ближайшие месяцы сезонно начнет возрастать спрос на импорт и спрос на валюту для зарубежных поездок (майские праздники, летние отпуска), добавил Васильев. На следующем заседании 24 апреля ЦБ снова снизит ключевую ставку, до 14,5%, выразил уверенность аналитик. Поэтому поддержка рубля со стороны этого фактора будет постепенно сокращаться, предупредил Васильев.
По его прогнозу, до конца весны доллар будет стоить 82−88 рублей, евро — 95−102 рубля, юань — 11,9−12,8 рубля.
«Обновление максимумов по доллару и евро еще, возможно, продолжится на этой неделе, но грядет налоговый период и, соответственно, рост предложения валюты. Это остудит перегретые курсы. По доллару сильная отметка — 85 рублей, курс может отойти ниже нее на будущей неделе, евро может отступить к 95−97 рублям, юань — к 12 рублям или чуть ниже», — спрогнозировал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов ожидает в среднесрочной перспективе уменьшение спекулятивной составляющей и охлаждение интереса к валюте.
«Для устойчивого закрепления доллара в диапазоне 90−100 рублей потребуется неожиданно сильное снижение цены отсечения, а также длительный период отказа Минфина от операций на валютном рынке (что маловероятно, так как мера, очевидно, приведет к росту волатильности и девальвации рубля). Снижение ключевой ставки Банком России также выступит фактором ослабления рубля, но его влияние будет отложенным. Не исключаются “взлеты” евро до 110 рублей и выше на внебиржевых платформах», — подчеркнул Смирнов.
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что фундаментальный курс доллара сейчас порядка 65−68 рублей.
«Колебания курсов валют — это нормальность, в этом нет ничего необычного. Они были ранее, есть сейчас и будут дальше. В течение 2026 года даже возможно преодоление долларом отметки в 65 рублей. Рубль в прошлом году был самой крепкой валютой и в этом продолжит оставаться. Приобретение доллара и евро считаю неразумным решением, так как, помимо свойственной для всех курсов валют волатильности, у них еще есть шлейф токсичности ввиду недружественности. Этот фактор повышает риски потери вложенных в доллары и евро средств», — отметил Балынин.
Продавать ли доллары и евро.
Мнения экспертов по поводу того, продавать ли сейчас зарубежную валюту, разделились. Часть экспертов считает, что ~сейчас хорошее время для того, чтобы поменять доллары и евро на рубли, а вырученную сумму разместить на депозите~. Другие эксперты уверены, что можно сберечь валюту, так как рубль вряд ли сильно укрепится к концу года. В любом случае решение должно приниматься в индивидуальном порядке, констатировали экономисты.
Балынин считает, что сейчас есть отличная возможность избавиться от токсичных валют (доллар, евро), а полученные от перевода средства разместить на банковском вкладе: с каждых 100 тыс. рублей, размещенных сегодня, получится заработать к марту 2027 года порядка 15 тыс. рублей. Если разместить, например, 300 тыс. рублей сегодня, то через год получится забрать 345 тыс. рублей, оценил экономист.
«Решение о продаже долларов и евро должно учитывать индивидуальные цели и горизонт инвестирования. В текущих условиях я не исключаю дальнейшего ослабления рубля, однако резких скачков не ожидаю. Если валюта приобреталась по более низкому курсу, частичная фиксация прибыли может быть оправдана, особенно если средства нужны в рублях. При долгосрочных целях и отсутствии срочной потребности в рублевой ликвидности я бы советовал не спешить с продажей, поскольку волатильность сохраняется, а прогнозы по курсу остаются умеренно негативными», — отметил гендиректор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.
По мнению Васильева, рубль к концу года не будет сильно крепче, чем текущие уровни. Поэтому имеющиеся доллары и евро можно сберечь, считает аналитик.